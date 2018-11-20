Юная петербурженка пострадала во время столкновения маршрутки и грузовика

Утром 4 февраля в Московском районе Петербурга произошла авария, в которой пострадала 12-летняя девочка. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что водитель грузовика, сдавая задним ходом, не заметил маршрутку. В результате два транспортных средства столкнулись друг с другом.
Известно, что в момент аварии девочка сидела в общественном транспорте. Во время столкновения в маршрутке разбилось стекло, осколки вонзились в юную пассажирку.
Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи оказали потерпевшей медицинскую помощь. В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося.
Ранее мы писали, что в аварии на "Скандинавии" погиб водитель.
Фото: pixabay.com
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