В аварии на "Скандинавии" погиб водитель

На трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. По словам очевидцев, рядом с одним из них лежал труп.
По информации УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, авария произошла на 103-м километре трассы днем 3 февраля. Там столкнулись автомобили Skoda и Nissan. Удар был таким сильным, что обе машины оказались в кювете после столкновения.
В результате погиб 36-летний водитель чешской иномарки. 59-летняя пассажирка Nissan была доставлена в больницу с травмами средней степени тяжести.
Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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