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В аварии на "Скандинавии" погиб водитель
Сегодня, 18:42
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TretyakovaS

В аварии на "Скандинавии" погиб водитель

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В Выборгском районе Ленобласти столкнулись два автомобиля. По словам очевидцев, рядом с одним из них лежал труп.

На трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. По словам очевидцев, рядом с одним из них лежал труп.

По информации УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, авария произошла на 103-м километре трассы днем 3 февраля. Там столкнулись автомобили Skoda и Nissan. Удар был таким сильным, что обе машины оказались в кювете после столкновения.

В результате погиб 36-летний водитель чешской иномарки. 59-летняя пассажирка Nissan была доставлена в больницу с травмами средней степени тяжести. 

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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