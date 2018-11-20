В аварии на "Скандинавии" погиб водитель

В Выборгском районе Ленобласти столкнулись два автомобиля. По словам очевидцев, рядом с одним из них лежал труп.

На трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. По словам очевидцев, рядом с одним из них лежал труп.

По информации УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, авария произошла на 103-м километре трассы днем 3 февраля. Там столкнулись автомобили Skoda и Nissan. Удар был таким сильным, что обе машины оказались в кювете после столкновения.

В результате погиб 36-летний водитель чешской иномарки. 59-летняя пассажирка Nissan была доставлена в больницу с травмами средней степени тяжести.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург