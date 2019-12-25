Неуправляемую баржу с подростками, которую уносило в Финский залив, остановили

Двум подросткам оказали помощь, после чего они скрылись.

Днем в воскресенье, 23 августа, подростки едва не уплыли на неуправляемой барже в Финский залив по реке Смоленке. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что мальчики играли у пристани на улице Беринга, отвязали от берега шаланду и начали уплывать. Операция по спасению "капитана" 15-ти лет началась практически сразу. Судно смогли остановить сотрудники организации, которые осуществляют очистку дна. Оказалось, что на барже было два мальчика. Им оказали помощь, после чего они скрылись. Будут ли искать подростков, пока неизвестно.

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Фото: Piter.TV