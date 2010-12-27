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На Ленинском проспекте с высокого дерева сняли котика
Сегодня, 15:13
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nastya960

На Ленинском проспекте с высокого дерева сняли котика

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Кот жалобно мяукал на дереве.

Домашнего кота сняли с высокого дерева на Ленинском проспекте. Малыш мяукал и не мог спуститься самостоятельно. Об этом сообщили в группе "Кошкиспас".

Местные жители вызвали специалистов, так как кот залез на дерево, а спуститься сам не смог. Очевидцы отметили, что кот не похож на уличного, возможно, хозяин все это время думал, что котик пропал.

Специалисты "Кошкиспаса" отметили, что в таких случаях можно обращаться в МЧС. Они тоже с радостью помогают попавшим в беду животным.

Спасение хвостатых – дело рук людей: спасатель "Кошкиспаса" рассказала о деятельности службы.

Фото: ВК/ Ольга Богданова 

Теги: кошкиспас, ленинский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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