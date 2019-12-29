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В Петербурге неудавшемуся насильнику дали 6 лет
Сегодня, 11:23
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nastya960

В Петербурге неудавшемуся насильнику дали 6 лет

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По данным суда, мужчина совершил действия сексуального характера в отношении двух потерпевших.

Колпинский районный суд Петербурга огласил приговор по делу о покушении на изнасилование. Обвиняемый ближайшие 6 лет проведет в колонии общего режима. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По данным суда, мужчина совершил действия сексуального характера в отношении двух потерпевших. Он с помощью силы пытался принудить их к половому акту, но довести начатое до конца ему так и не удалось.

Суд признал его виновным в покушении на изнасилование, сам мужчина свою вину не признал.

Ранее в Ленобласти таксист изнасиловал школьницу за то, что она не смогла оплатить проезд.

Фото: Piter.TV

Теги: насильник, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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