Неудачно приземлившегося в горах КБР парапланериста эвакуировали

В ГУ ЧС провели операцию по спасению жителя Подмосковья в КБР.

Российский парапланерист из Московской области накануне днем, 4 октября, совершил жёсткую посадку. Инцидент произошел в верховьях Чегемского ущелья, расположенного на территории Кабардино-Балкарии. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы регионального управления ГУ МЧС РФ. Данные о происшествии, зафиксированном на высоте 1500 метров поступила спасателям в 13:30 дня по местному времени. На место оперативно отправились пятеро сотрудников от Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. В результате они успешно смогли спустить мужчину 1991 года рождения. У пациента выявлена травма ноги. Он был передан медицинскому персоналу к 21:30 часам вечера.

Горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей! МЧС России рекомендует быть предельно внимательными при занятии экстремальными видами спорта. пресс-служба ГУ МЧС по КБР

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Фото и видео: ГУ МЧС России