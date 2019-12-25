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Неудачливый грабитель сбежал из гатчинского банка без выручки
Сегодня, 12:36
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lizapoluda

Неудачливый грабитель сбежал из гатчинского банка без выручки

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Мужчина был вооружен.

В воскресенье, 12 июля, в полицию Гатчины поступило сообщение от сотрудников местного банка  с заявлением о несостоявшемся ограблении. Об этом стало известно Piter.TV.

По информации заявителей, филиал посетил мужчина в черной маске, вооруженный ножом.  Он начал угрожать двум специалистам, требуя отдать ему выручку. Однако преступление не увенчалось успехом – по непонятной причине преступник сбежал в самый последний момент, не забрав ни рубля.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится в розыске.

Ранее мы рассказали о том, что в Кингисеппе машинист ограбил журналистку.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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