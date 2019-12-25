Нетрезвый водитель ударил сотрудника ДПС во Всеволожске

Возбуждено уголовное дело.

Ранним утром субботы, 18 апреля, в полицию Всеволожского района был доставлен мужчина 35 лет. Он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии и нанес несколько ударов инспектору ДПС при попытке зафиксировать административное нарушение. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавшему оказана медицинская помощь. Он смог оперативно выйти на работу.

Сотрудниками правоохранительных органов составлен протокол по факту вождения в состоянии алкогольного опьянения. За побои, нанесённые сотруднику ДПС при исполнении, злоумышленику грозит уголовная ответственность. На данный момент он находится под стражей, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Фото: Pixabay