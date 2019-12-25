На "Скандинавии" задержали выборжан, перевозивших наркотик

Мужчины отрицали свою причастность к преступлению.

В ночь на пятницу, 17 апреля, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль с символикой такси на трассе "Скандинавия". В салоне под сиденьем был обнаружен пакет с 1018,7 граммами белого порошковообразного вещества. Об этом стало известно Piter.TV.

Задержание произошло на 132 километре автодороги. Находившееся в машине жители Выборга 37 и 47 лет утверждали, что не знают, откуда взялся пакет с запрещенным веществом.

Инспекторы составили административные протоколы о мелком хулиганстве до получения результатов экспертизы. После подтверждения наличия наркотического вещества в найденном порошке, было возбуждено уголовное дело.

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Фото: Pixabay