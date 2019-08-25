Нетрезвый водитель-романтик в Шушарах прокатил полицейского на капоте

Подробности происшествия в Пушкинском районе сообщили в соцсетях и пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В шестом часу утра у дома №9 на Первомайской улице в Шушарах сотрудники полиции остановили автомобиль Hyundai Solaris вместе с 21-летний водителем за рулем. В ГУ МВД сообщили, что во время проверки документов водитель машины наехал на сотрудника полиции, после чего скрылся.

Наружные отряды полиции настигли нарушителя у дома №6 по Школьной улице. Выяснилось, что молодой человек управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нарушителя составлены два административных протокола.

Информация о факте наезда на полицейского передана в следственные органы для принятия последующих решений. Сотруднику полиции не потребовалось помощь врачей. Водителя иномарки отпустили под обязательство о явке.

Дополнительная информация о происшествии появилась в группе "Дорожный инспектор". Сообщается, что перед тем, как остановиться у дома на Первомайской, где неподалеку находится отделение полиции, молодой человек пытался уединиться с подругой. Внезапный наезд на сотрудника полиции он объяснил тем, что испугался внимания правоохранительных органов.

Ранее Piter.TV показал кадры с места аварии на Литейном проспекте, где пострадали четыре человека. У "таксовавших" водителей нашлось несколько темных пятен в биографии.

Видео: vk.com/dorinspb