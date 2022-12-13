Нетрезвый мужчина разбил стекло в поезде московского метро

В отношении пассажира возбуждено уголовное дело за вандализм.

Нетрезвый мужчина разбил стекло в поезде московского метрополитена. Инцидент зафиксирован камерами видеонаблюдения на платформе "Тверская" Замоскворецкой линии. Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представитель правоохранительных органов Ирина Волк. Она пояснила, что очевидцами преступления стали сотрудник полка по сопровождению поездов. ТИм удалось на месте задержать злоумышленника и достать его в отделение полиции. В пресс-службе МВД России уточнили, что оперативники возбудили по факту произошедшего уголовное дело по статье за вандализм (по части 1 статьи 214 УК РФ). Дополнительно на нарушителя общественного спокойствия был составлен административный протокол из-за нахождения в состоянии опьянения (20.21 КоАП).

После окончания посадки пассажиров к составу электропоезда подошел агрессивно настроенный мужчина. Несколькими ударами он разбил стекло закрывшихся дверей вагона. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Ирина Волк добавила, что подозреваемый получил обязательство о явке.

СК возбудил уголовное дело после нападения полицейского на "Сенной площади".

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