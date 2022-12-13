СК возбудил уголовное дело после нападения полицейского на "Сенной площади"

Следствие считает, что нетрезвый 28-летний житель Кемеровский области набросился с кулаками на полицейского и повалил его на асфальт.

В понедельник, 20 февраля, СК завел уголовное дело после нападения на сотрудника полиции у метро "Сенная площадь". Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел днем ранее. Следствие считает, что нетрезвый 28-летний житель Кемеровский области набросился с кулаками на полицейского и повалил его на асфальт.

В ГУ МВД по городу и Ленобласти добавили, что подозреваемого задержали и доставили в отдел. Кроме того, за мелкое хулиганство в отношении него составили административный протокол.

Ранее в квартире на Ударников нашли труп с ссадинами и гематомами. На месте происшествия находились пятеро мужчин и одна женщина. Некоторые из них иимеют судимости.

Фото: Piter.tv

