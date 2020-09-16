Нетрезвый дебошир из Сертолово задержал рейс в "Пулково"

В среду, 16 сентября, в аэропорту "Пулково" при посадке на самолет, вылетающий в Анталью, был задержан пьяный житель Сертолово. Из-за изрядной дозы алкоголя мужчина упал прямо в трапе. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте по СЗФО.
Когда на место прибыли полицейские, дебошир не собирался вставать, однако со временем его вынудили это сделать. Чтобы обеспечить безопасность других пассажиров, его доставили в дежурную часть.
Позже удалось узнать информацию о месте проживания мужчины и его возраст – 26 лет. В его отношении был составлен административный протокол.
Ранее мы рассказали о том, что в лобовом ДТП на Октябрьской набережной один человек погиб, двое ранены.
Видео: пресс-служба Управления на транспорте по СЗФО
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