Нетрезвый дебошир из Сертолово задержал рейс в "Пулково"

Мужчина так не смог улететь на отдых в Анталью.

В среду, 16 сентября, в аэропорту "Пулково" при посадке на самолет, вылетающий в Анталью, был задержан пьяный житель Сертолово. Из-за изрядной дозы алкоголя мужчина упал прямо в трапе. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте по СЗФО.

Когда на место прибыли полицейские, дебошир не собирался вставать, однако со временем его вынудили это сделать. Чтобы обеспечить безопасность других пассажиров, его доставили в дежурную часть.

Позже удалось узнать информацию о месте проживания мужчины и его возраст – 26 лет. В его отношении был составлен административный протокол.

Ранее мы рассказали о том, что в лобовом ДТП на Октябрьской набережной один человек погиб, двое ранены.

Видео: пресс-служба Управления на транспорте по СЗФО