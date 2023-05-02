Нетрезвые военные, которые сбежали из зоны СВО, задержаны в Петербурге

Они подписали контракт с МО РФ в колонии.

Спецразделение ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти задержало в Белоострове двух военнослужащих, которые сбежали из зоны СВО. Об этом 19 июля пишет "Фонтанка".

Полицейским накануне поступила информация о том, что в одной из квартир на Биржевой улице укрываются двое дезертиров – 49-летний уроженец Вологодской области, судимый за хулиганство, и 46-летний житель города на Неве, отбывавший наказание за кражу, вымогательство и убийство. Они подписали контракт с МО РФ в колонии.

Разыскиваемых поймали при выходе из дома в состоянии алкогольного опьянения. Полиция передала их военной комендатуре.

Ранее мы рассказывали о том, что житель Петербурга, обвиняемый в финансировании ВСУ, оправдан судом.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)