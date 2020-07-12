Нетрезвые петербуржцы напугали жителей Мурино

Жители дома №14 по Воронцовскому бульвару в Мурино испугались нетрезвых петербуржцев вечером в воскресенье, 12 июля.
Мобильный корреспондент Piter.TV поделился кадрами с места.
Нетрвезвые женщина и мужчина испугали местных жителей. Они лежали на асфальте несколько минут, не двигаясь. Спустя время встала женщина. Мужчине потребовалась помощь, чтобы встать. Очевидцы в шоке, ругаются. Женщина кричит "нуни кого же не убили, что вы возмущаетесь"
отметил корреспондент.
Ранее мы писали, что в аварии под Приозерском погиб нетрезвый водитель квадроцикла.
Видео: Piter.TV
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