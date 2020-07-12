Нетрезвые петербуржцы напугали жителей Мурино

Двое неизвестных жителей раскинулись на асфальте и не двигались некоторое время.

Жители дома №14 по Воронцовскому бульвару в Мурино испугались нетрезвых петербуржцев вечером в воскресенье, 12 июля.

Мобильный корреспондент Piter.TV поделился кадрами с места.

Нетрвезвые женщина и мужчина испугали местных жителей. Они лежали на асфальте несколько минут, не двигаясь. Спустя время встала женщина. Мужчине потребовалась помощь, чтобы встать. Очевидцы в шоке, ругаются. Женщина кричит "нуни кого же не убили, что вы возмущаетесь" отметил корреспондент.

Ранее мы писали, что в аварии под Приозерском погиб нетрезвый водитель квадроцикла.

Видео: Piter.TV