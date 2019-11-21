Netflix снимет сиквел сериала "Викинги"

Сюжет расскажет о похождениях викингов Лейфа Эриксона, Фрейдиса, Харальда III Сурового и Вильгельма Завоевателя.

В четверг, 21 ноября, стало известно, что стриминговый сервис Netflix заказал сиквел сериала "Викинги". Об этом сообщает Variety.

События шоу покажут зрителям жизнь викингов спустя 100 лет с момента оригинальных действий. Сриал уже получил название "Викинги: Вальгалла". В сюжете жизнь викингов Лейфа Эриксона, Фрейдиса, Харальда III Сурового и Вильгельма Завоевателя.

Шоураннером выступил Джеб Стюарт, который работал над "Крепким орешком" и "Беглецом". Исполнительный продюсер Майкл Хёрст.

Дата релиза не оглашается.

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Видео:HISTORY/YouTube