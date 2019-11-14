Netflix заочно продлил сериал "Ведьмак" до второго сезона

Первую серию долгожданного сериала покажут 20 декабря.

В четверг, 14 ноября, стало известно о том, что Netflix продлил сериал "Ведьмак" до второго сезона. Об этом в Twitter сообщил шоураннер телепроекта Лорен Хиссрич.

"Мы вернемся на Континент, чтобы продолжить истории Геральта, Йеннифэр и Цири", — заявил он.

Главную роль в проекте исполнит актер Генри Кавилл, известный своим участием во вселенной DC в образе Супермена. Также в сериале сыграют Аня Чалотра, Фрейя Аллан и Анна Шаффер.

Ранее по мотивам "Ведьмака" была выпущена серия компьютерных игр от польской компании CD Projekt RED.

Первую серию долгожданного сериала покажут 20 декабря.

Ранее мы сообщали о том, что Disney удалил все эпизоды "Симпсонов" с Майклом Джексоном.

Видео:YouTube/Netflix