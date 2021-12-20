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Netflix представил трейлер сериала "Сенна"

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Мировая премьера состоится 29 ноября.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер сериала "Сенна". Режиссерами проекта выступили Висенте Аморин и Джулия Резенде.

Сюжет расскажет историю легендарного бразильского гонщика Айртона Сенны и его путь к званию трехкратного чемпиона гоночной серии "Формула 1". Сериал покажет основные моменты из биографии спортсмена, включая его соперничество с Аленом Простом и трагические события на Гран-при Сан-Марино в 1994 году.

Главную роль сыграл Габриэль Леоне. Мировая премьера состоится 29 ноября.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер сериала "Землевладелец".

Видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, сенна, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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