Netflix представил трейлер киноадаптации мультсериала "Винкс"

Первый сезон выйдет на стриминговом сервисе 22 января.

В пятницу, 22 января, в сети появился финальный трейлер киноадаптации мультсериала "Винкс". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале стримингового сервиса.

В сюжете история пяти фей, которые посещают магическую школу Алфея. Героиням предстоит разобраться со своими необычными способностями. Главные роли в сериале сыграли Эбигейл Ф. Коуэн, Ханна ван дер Вестхойзен, Элиша Эпплбаум, Элиот Солт, Прешес Мустафа и другие актеры.

Первый сезон выйдет на стриминговом сервисе 22 января.

Ранее мы сообщали о том, что постер фильма "Годзилла против Конга" рассекретил дату выхода трейлера.

Видео: YouTube / Netflix