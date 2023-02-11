Netflix представил трейлер финала "Очень странных дел"

Мировая премьера заключительной серии состоится 31 декабря.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер финала пятого сезона сериала "Очень странные дела." Шоураннерами проекта выступают Мэтт и Росс Дафферы.

Финальная серия завершит события, показанные в первой и второй частях пятого сезона. События разворачиваются осенью 1987 года. Героям предстоит вступить в борьбу с монстром Векна, который выбрался за пределы изнанки их мира и похитил детей для осуществления своей миссии. Отметим, что пятый сезон станет заключительным для сериала, стартовавшего в 2016 году.

В главных ролях сыграли Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ноа Шнапп и другие. Новый сезон вышел в трех частях. Мировая премьера заключительной серии состоится 31 декабря.

Видео: YouTube / Stranger Things