Netflix показал первый трейлер документального сериала о группе Take That

Стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер документального сериала о британской группе Take That. Режиссером проекта выступил Дэвид Саутар.

Проект расскажет историю коллектива, образовавшегося в 1990 году. Он будет состоять из трех эпизодов. В сериале покажут ранее не выходившие архивные записи, закулисные съемки и новые интервью, которые охватят долгую историю Take That. Основное внимание уделят стремительному успеху группы в 1990-х, ее распаде и последующем возвращении.

Ожидается, что все участники группы, в том числе и бывшие, примут участие в проекте. В трейлере показали Гэри Барлоу, Марка Оуэна, Ховарда Дональда и Джейсона Оранжа, а также архивные кадры с молодым Робби Уильямсом. Мировая премьера состоится 27 января 2026 года.

Видео: YouTube / Netflix