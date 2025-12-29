Вышел трейлер байопика "Мэдден"

Мировая премьера состоится 26 ноября 2026 года.

Стриминговый сервис Prime Video представил первый тизер-трейлер фильма "Мэдден". Режиссером картины выступил Дэвид О. Расселл.

Фильм расскажет биографию известного тренера по американскому футболу и комментатора Джона Мэддена. Сюжет ключевые этапы жизни героя, начиная с победы в Супербоуле с "Окленд Рэйдерс". Также фильм затронет тему ухода из тренерской профессии на пике карьеры и последующее становление самым узнаваемым комментатором.

В главных ролях сыграли Николас Кейдж, Кристиан Бэйл, Кэтрин Хан, Джон Малейни, Дэн Маттеуччи и другие. Мировая премьера состоится 26 ноября 2026 года.

Видео: YouTube / Prime Video