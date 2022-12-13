Сезон выйдет в двух частях.

Netflix представил трейлер четвертого сезона сериала "Ты". Создателями проекта выступили Грег Берланти и Сера Гэмбл.

Сериал рассказывает историю о серийном убийце Джо Голдберге, который преследует девушек. В новом сезоне главный герой переезжает в Лондон и выдумает личность профессора Джонатана Мура с целью сбежать от прошлого. Он получает сообщение от неизвестного, в котором сообщается, что за ним следят.

Главную роль сыграл Пенн Бэджли. Четвертый сезон сериала "Ты" выйдет в двух частях. Премьера первой части состоится 9 февраля. Через месяц, 9 марта, на Netflix выйдет вторая часть.

Ранее Marvel представила новый трейлер фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания".

Видео: YouTube / Netflix