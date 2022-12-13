Мировая премьера состоится 17 февраля 2023 года.

Киностудия Marvel представила новый трейлер фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания" режиссера Пейтона Рида. Этот фильм продолжает историю одного из супергероев вселенной Marvel.

В новой части главному герою предстоит встретиться с новым злодеем, Кангом Завоевателем. Человек-муравей заключит с ним некую сделку чтобы вернуть утраченное время после событий сиквела и фильма "Мстители: Война бесконечности".

Пол Радд вернется к главной роли в фильме. Также в продолжении снимутся Эванджеллин Лилли, Майкл Дуглас, Мишель Пфайффер, Кэтрин Ньютон и Джоната Мэйджерс. Мировая премьера состоится 17 февраля 2023 года.

Ранее мы сообщали, что Netflix официально продлил сериал "Уэнсдей" на второй сезон.

Видео: YouTube / Marvel Entertainment