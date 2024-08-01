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Netflix представил тизер второго сезона "Игры в кальмара"

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Мировая премьера состоится 26 декабря.

Стриминговый сервис Netflix представил тизер второго сезона сериала "Игра в кальмара". Шоураннером проекта выступил Хван Дон Хек.

В трейлере показали бегущих спортсменов, которые потом превращаются в участников игры. Мировая премьера второго сезона состоится 26 декабря. Также в трейлере сообщили, что в 2025 году выйдет третий сезон, который станет последним. Напомним, первый сезон "Игры в кальмара" вышел в 2021 году. Сериал, который рассказывает об участии людей в соревнованиях на выживание, стал одним из самых популярных проектов Netflix.

Ранее Netflix представил трейлер мультфильма "Завороженные".

Видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, игра в кальмара, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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