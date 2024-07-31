Мировая премьера состоится 22 ноября.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер мультфильма "Завороженные". Режиссером проекта выступил Вики Дженсон.

Сюжет картины расскажет о принцессе Эллиан, чьих родителей превратил в монстров. Это событие раскололо королевство, и героине предстоит отправиться в опасное путешествие, чтобы снять заклятье.

Роли озвучили Рэйчел Зеглер, Николь Кидман, Хавьер Бардем, Джон Литгоу и другие. Мировая премьера состоится 22 ноября.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер сериала "Пингвин".

Видео: YouTube / Netflix