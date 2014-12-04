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Netflix представил тизер сериала "Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов"

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Мировая премьера состоится 19 сентября.

Стриминговый сервис Netflix представил тизер сериала "Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов". Режиссером проекта выступил Райан Мерфи.

Сюжет расскажет реальную историю братьев Эрике и Лайле Менендесах, которые в 1989 году ради наследства убили своих родителей. Отмечается, что судебное разбирательство над ними стало уникальным в истории США по причине стратегии защиты их адвокатов.

В главных ролях сыграли Купер Кох, Николас Александр Чавез, Хавьер Бардем и Хлоя Севиньи. Мировая премьера состоится 19 сентября.

Ранее Netflix представил тизер мультсериала "Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт".

Видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, монстры история лайла и эрика менендесов, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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