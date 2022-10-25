Мировая премьера состоится 29 октября.

Стриминговый сервис Netflix представил тизер фильма "Баллада о маленьком игроке". Режиссером картины выступил Эдвард Бергер.

Сюжет расскажет историю мужчины по имени Лорд Дойл, который проводит дни в казино в Макао. Герой не может расплатиться с долгами, пока не встречает загадочную сотрудницу казино. Однако по его пятам также идет частный детектив.

В главных ролях сыграли Колин Фаррелл, Чэнь Фала, Динни Ип, Алекс Дженнингс и Тильда Суинтон. Мировая премьера состоится 29 октября.

Видео: YouTube / Netflix