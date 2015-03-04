  1. Главная
Вышел тизер второго сезона сериала "Фоллаут"

Мировая премьера состоится 17 декабря.

Стриминговый сервис Prime Video представил первый тизер второго сезона сериала "Фоллаут". Шоураннером проекта выступили Дженива Робертсон-Дуорет и Грэм Вагнер.

Сюжет сериала вдохновлен серией игр Fallout и рассказывает историю дочери смотрителя убежища Люси, послушника Братства Стали Максимуса и бывшего ковбоя по кличке Гуль, которые пытаются выжить в Америке после ядерной катастрофы. В новом сезоне они окажутся в городе Нью-Вегас.

В главных ролях сыграли Элла Пернелл, Аарон Мотен, Уолтен Гоггинс и другие. Мировая премьера состоится 17 декабря.

Видео: YouTube / Prime Video

