  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:49
98
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Netflix представил новый трейлер второго сезона "Аркейна"

0 0

Мировая премьера состоится 9 ноября.

Стриминговый сервис Netflix представил новый трейлер второго сезона мультсериала "Аркейн". Шоураннерами проекта выступили Кристиан Линке и Алекс Йи.

Сюжет продолжит историю, которая разворачивается во вселенной игры League of Legends. В центре снова окажутся отношения двух сестер Вай и Джинклс. Обе выступят по разные стороны баррикад в войне двух городов.

Роли озвучили Хейли Стайнфелд, Элла Пернелл, Кэти Льюнг и другие. Мировая премьера состоится 9 ноября.

Ранее мы сообщали, что вышел финальный трейлер фильма ужасов "Улыбка 2".

Видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, аркейн, мультсериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии