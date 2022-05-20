Netflix представил финальный трейлер третьего сезона антологии "Любовь. Смерть. Роботы".
Новый ролик выложили за день до премьеры, которая состоится 20 мая. Ранее Netflix представил один из эпизодов, которые войдут в третий сезон. Он продолжает историю трех роботов, которых показывали в первом сезоне.
Напомним, что в третьем сезоне антологии "Любовь. Смерть. Роботы" будут показаны девять анимационных новел, снятых в разных жанрах. Над эпизодами работали Дэвин Финчер, Патрик Осборн, Эмили Дин и другие режиссеры.
Ранее мы сообщали, что Том Круз получил почетную Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.
Видео: YouTube / Netflix
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