Netflix показала первый трейлер сериала "Равноденствие"

Премьера состоится на Netflix 30 декабря 2020 года.

В понедельник, 14 декабря, в сети появился трейлер сериала "Равноденствие". Ролик опубликован на YouTube-канале стримингового сервиса Netflix.

В сюжете сериала история о таинственном инциденте, в ходе которого бесследно исчезли больше 20 выпускников старшей школы. Спустя 20 лет сестра одной из пропавших школьниц решается выяснить все обстоятельства трагедии.

Премьера состоится на Netflix 30 декабря 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что Европейская киноакадемия назвала драму "Ещё по одной" лучшим фильмом года.

Видео: Netflix