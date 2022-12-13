Netflix опубликовал тизер анонса второго сезона популярного сериала "Уэнсдэй"

В коротком видео героиня из семьи Аддамс пишет "Конец?" на печатной машинке.

Американская стриминговая компания Netflix опубликовала видеотизер анонса второго сезона популярного сериала "Уэнсдэй". На коротком ролике персонаж о имен Уэнсдей Аддамс печатает на машинке слово "Конец", а осле добавляет знак вопроса в конце. Эти кадры намекают зрителям на то, что проект получит продолжение. Долгое время сериал оставался самым популярным на онлайн-сервсе, пока его не сместил с лидирующей позиции третий сезон "Эмили в Париже". Напомним, что по сюжету Уэнсдэй Аддамс поступает в школу для детей с необычными способностями. Подростку предстоит раскрыть серию убийств, связанных с темным прошлым семьи. Официальная премьера телевизионного проекта состоялась 23 ноября 2022 года. Главные роли исполнили Дженна Ортега, Гвендолин Кристи, Рики Линдхоум, Джейми МакШейн, Хантер Дуэн и другие.

Netflix официально продлил сериал "Уэнсдей" на второй сезон.

Фото и видео: YouTube / Netflix