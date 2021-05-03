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Netflix опубликовал первый тизер хоррор-сериала "1899"

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Дата премьеры пока неизвестна.

В понедельник, 3 мая, в сети появился первый трейлер хоррор-сериала "1899". Ролик опубликован на YouTube-канале стримингового сервиса Netflix.

В сюжете сериала история мигрантов, которые отправятся из Европы в Нью-Йорк на корабле. Пассажиров объединяет вера в светлое будущее и надежды на новое столетие. В океане они встречают дрейфующий лайнер и спасают выживших. Чудесное спасение превращается в настоящий кошмар. 

Дата премьеры пока неизвестна.

Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер фильма "Худший брак в Джорджтауне" с Кристофом Вальцем.

Видео: Youtube/Netflix UK & Ireland

Теги: netflix, сериал, трейлер
Категории: Кино, Культура, Лента новостей,

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