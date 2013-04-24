Вышел трейлер фильма "Худший брак в Джорджтауне" с Кристофом Вальцем 

В американский кинопрокат картина выйдет 14 мая.

В сети появился трейлер фильма "Худший брак в Джорджтауне" с Кристофом Вальцем. Ролик опубликован на YouTube-канале Paramount Movies.

В сюжете правдивая историю брака, убийства и обмана, которая основана на статье The New York Times Magazine. Карьерист Ульрих Мотт женится на богатой и влиятельной 80-летней вдове Эльзе Брехт. В картине снялись Аннетт Бенинг и Ванесса Редгрейв.

В американский кинопрокат картина выйдет 14 мая.

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Видео: Paramount Movies / YouTube