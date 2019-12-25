Netflix назвал дату выхода мультсериала "Волшебники" Гильермо дель Торо

Все эпизоды выйдут в стрим-сервисе Netflix 7 августа.

В четверг, 9 июля, стало известно о том, когда выйдет мультсериал "Волшебники" Гильермо дель Торо. Об этом сообщает Collider со ссылкой на DreamWorks Animation.

В мультфильме расскажут о феях, волшебниках и троллях, которые должны решить судьбу фантастических миров в масштабном сражении. Главных персонажей озвучили Колин ОʼДонохью, Лина Хиди, Лекси Медрано, Марк Хэмилл, Диего Луна, Альфред Молина и Джон Рис-Дэвис.

Выход эпизодов на Netflix запланирован на 7 августа.

Ранее мы сообщали о том, что появился новый трейлер анимационных "Трансформеров" от Netflix.

Фото:Guillermo del Toro/Twitter