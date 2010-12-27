В сериале будут расширены сюжетные линии Цири и Йеннифер.

В понедельник, 2 декабря, стало известно о том, что Netflix задумался над анимационным сериалом по "Ведьмаку". Об этом заявил аниматор Томек Багиньски.

"Не хочу раскрывать слишком много, но кто знает, вдруг мы увидим "Ведьмака" и в таком формате", — отметил он.

По словам аниматора, в анимационном сериале расширят сюжетные линии Цири и Йеннифер. Кроме того, планируется "создать новый мир" по книгам Анджея Саповского. Отмечается, что эта вселенная будет отличаться от литературного и игрового.

Напомним, что на стриминговом сервисе первая серия долгожданного сериала "Ведьмак" появится 20 декабря. Главную роль в проекте исполнит актер Генри Кавилл, известный своим участием во вселенной DC в образе Супермена. Также в сериале сыграют Аня Чалотра, Фрейя Аллан и Анна Шаффер.

По мотивам "Ведьмака" была выпущена серия компьютерных игр от польской компании CD Projekt RED.

Ранее мы сообщали о том, что критики сравнили "Ведьмака" с "Игрой престолов".

Фото:Netflix