Netflix снимет сериал по роману Стивена Кинга "Талисман"

Продюсированием проекта займется компания Стивена Спилберга.

Netflix собирается экранизировать фэнтезийный хоррор-роман Стивена Кинга "Талисман", созданный при участии Питера Страуба. Об этом пишет Hollywood Reporter.

Продюсированием проекта займется компания Стивена Спилберга Amblin Television, а также Paramount Television Studios. Исполнительными продюсерами выступят создатели сериала "Очень странные дела" Мэтт и Росс Дафферы. Сценарий напишет Кертис Гуинн.

Действие разворачивается в реальной Америке и ее выдуманном двойнике. Сюжет рассказывает о 12-летнем мальчике по имени Джек Сойер. Он вынужден отправиться в опасное путешествие, чтобы помочь своей умирающей матери. Ему необходимо найти некий талисман – мощный артефакт, который может спасти не только его маму, но и весь мир.

Книга была впервые издана в 1984 году и имела огромный успех. Спилберг приобрел права на экранизацию романа за два года до выхода "Талисмана". Он работал над проектом в течение 30 лет. Изначально планировалось сделать из книги полнометражную картину.

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Фото: Википедия