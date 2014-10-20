Нетаньяху заявил об ответной атаке страны в случае агрессии со стороны Ирана

Израиль в случае воздушной атаки со иранской стороны атакует противника в ответ. Соответствующее заявление сделал премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, выступая на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи при Всемирной организации в Нью-Йорке.

Если вы атакуете нас, мы атакуем вас. Нет места в Иране, до которого не могла бы дотянуться длинная рука Израиля, как и на всем Ближнем Востоке.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля