Нетаньяху заявил, что Израиль и Саудовская Аравия близки к миру

Биньямин Нетаньяху рассказал о продолжении "Авраамовых соглашений".

Израиль и Саудовская Аравия все ближе подходят к нормализации отношений. Соответствующее заявление сделал премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке. Иностранный чиновник заметил, что для всего региона этот прорыв в отношениях между Иерусалимом и Эр-Риядом привел бы к эпохе мира и процветания. Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что решение изменить приоритеты во внешней политике был правильным. Он напомнил, что в 2020 году Израиль смогла при посредничестве США достигла примирения сразу с четырьмя арабскими государствами - Бахрейном, Марокко, ОАЭ и Суданом. Это событие известно миру как "Авраамовы соглашения".

"Авраамовы соглашения", несомненно, были провозвестниками новой эпохи мира. Но я уверен, что мы на пороге еще более впечатляющего прорыва - исторического мира между Израилем и Саудовской Аравией. Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Изаиля

В Израиле ожидают, что мир с Саудовской Аравией упрочит перспективы мира с палестинцами,а также поспособствуют широкому примирению между иудаизмом и исламом, потомками Исаака и потомками Измаила.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций