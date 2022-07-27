Нетаньяху раскритиковал действия Лапида и Ганца в отношении России

В Израиле обеспокоены разрушением сбалансированных отношений с Россией.

Бывший израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху раскритиковал действия действующего главы местного правительства Яира Лапида и министра по обороне Бени Ганца в отношении России. По мнению чиновника, действия его коллег ставят под угрозу национальную безопасность еврейского государства. Соответствующим мнением спикер поделился с журналистами 12-го телеканала в рамках проведенного брифинга. Эксперт призвал выйти из сложившегося кризиса в отношениях с РФ.

В течение долгих лет мы выстраивали продуманные, сбалансированные и ответственные отношения с Россией. В последнее время я обеспокоен тем, что то, что мы строили годами, рушится на наших глазах за считанные недели. Биньямин Нетаньяху, экс-премьер Израиля

Политик уверен в том, что отношения между странами ухудшились из-за "сочетания дилетантизма, безответственности и высокомерия" политической элиты Израиля. Бывший премьер-министр призвал Лапида и Ганца пересмотреть свои позиции по Москве.

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