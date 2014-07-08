Нетаньяху пригрозил ответом признавшим Палестину государствам

В Израиле прокомментировали признание Палестины как государства Британией, Канадой и Австралией.

Палестинское государство не будет создано в западном направлении от реки Иордан. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Иностранный чиновник с Ближнего Востока прокомментировал в видеообращении официальные заявления западных страны о признании палестинской государственности. Ранее с такими обращениями выступили власти из Великобритании, Австралии и Канады. Глава еврейского правительства пригрозил ответом на это после своего возвращения из США. Биньямин Нетаньяху отметил, что многие годы он противостоял колоссальному давлению, как внутреннему, так и внешнему для того, чтобы не допустить создания "этого террористического образования" (палестинского государства). По словам спикера, по данному вопросу Израиль действовал твердо и разумно. В частности, было удвоено строительство в местных еврейских поселениях, расположенных в Иудее и Самарии. таким образом Тель-Авиа обозначает территорию Западного берега реки Иордан.

Палестинского государства не будет. Палестинского государства к западу от реки Иордан не будет. У меня есть ясное послание тем лидерам, которые признали палестинское государство после чудовищной резни 7 октября: вы предоставляете терроризму огромную награду. Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля

Напомним, что французский президент Эмманюэль Макрон также сообщил, что уведомил, что Париж проведет 22 сентября в ООН конференцию по вопросу признания Палестины независимо от боевых действий в Секторе Газа и других решений израильских властей. А 24 июля глава Елисейского дворца заявил, что Франция намерена признать Государство Палестина на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Власти европейской страны уточнили, что в ходе этого мероприятия вместе с Францией о своем признании Палестины должны объявить еще девять государств.

Нетаньяху подтвердил начало интенсивной фазы операции в Газе.

Фото и видео: YouTube / IsraeliPM