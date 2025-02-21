Нетаньяху пригрозил ХАМАС расплатой за нарушение соглашения по заложникам

В Израиле прокомментировали ситуацию с возвращением тел погибших заложников.

Руководство еврейского государства пригрозило, что палестинское радикальное движение ХАМАС заплатит за то, что нарушило условие соглашения и не вернуло домой тело матери двух погибших детей в Секторе Газа, выдав вместо него тело неизвестного жителя анклава. Соответствующее заявление сделал премьер-министрИзраиля Биньямин Нетаньяху, выступая с видеообращением к гражданам.

В неописуемом цинизме они даже не позволили Шири быть рядом со своими малышами – этими ангелами. Вместо этого они вернули в гробу тело неизвестной жительницы Газы… Мы гарантируем, что ХАМАС заплатит полную цену за это жестокое и подлое нарушение соглашения. Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля

Напомним, что в четверг ХАМАС передало израильской стороне тела четырех погибших в плену заложников. В движении уведомили, что тела принадлежат пожилому израильтянину Одеду Лифшицу, гражданке Шири Бибас и двум ее маленьким детям Ариэлю и Кфиру. В тот же день израильские судмедэксперты пришли к выводу о том, что ни одно из тел не принадлежит Шири Бибас. Местные специалисты утверждают, что оно не соответствует ни одному из оставшихся в плену израильских заложников. Посольство Израиля в России приспустило национальный флаг в знак скорби по жертвам.

Ранее в Газе освободили еще четырех израильских заложниц.

Фото и видео: YouTube / IsraeliPM