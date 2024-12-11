В Газе освободили еще четырех израильских заложниц

В пресс-службе армии Израиля рассказали о том, что четверо заложниц уже находятся под защитой.

Группа из четырех израильских граждан, освобожденных в секторе Газа палестинскими радикалами из местного движения ХАМАС, в сопровождении военнослужащих армии обороны еврейского государства прибыла на территорию Израиля. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы ЦАХАЛа. Известно, что речь идет о женщинах, находившихся ранее в заложниках у боевиков.

Некоторое время назад в сопровождении сил Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности четверо возвращающихся заложниц пересекли границу и оказались на израильской территории. Возвращающиеся заложницы сейчас направляются на первичную точку встречи на юге Израиля, где они встретятся со своими родителями. Даниэль Хагари, пресс-секретарь ЦАХАЛ

Первыми у себя израильтянок приняли сотрудники Международного комитета Красного Крест в центре палестинского анклава. Такими сведениями со зрителями поделился телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария". По информации от данного СМИ, передача женщин осуществлялась представители боевого крыла движения ХАМАС. В свою очередь, офис по делам пленных и погибших в движении сообщил о том, что Израиль освободит 200 палестинских заключенных. Из них 121 человек был из которых приговорен к пожизненному заключению.

Эксперты прокомментировали перемирие в секторе Газа.

Фото и видео: YouTube / Israel Defense Forces