Нетаньяху попросил Великобританию о помощи в войне против ХАМАС

Власти еврейского государства ценят помощь Великобритании и нуждаются в постоянной поддержке со стороны Лондона в войне с ХАМАС в секторе Газа. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Риши Сунаком местный глава правительства Биньямин Нетаньяху.
Я ценю тот факт, что вы отправили некоторые военные силы в регион... Я ценю вашу поддержку и тот факт, что вы здесь. Мы должны победить вместе. Это означает долгую войну, и мы будем нуждаться в вашей постоянной поддержке. Впереди нас ждут трудности, будут взлеты и падения.
Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля
Экс-премьер Израиля Беннет возмутился вопросом о судьбе жителей Газы при блокаде.
Фото и видео: YouTube / Guardian News
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