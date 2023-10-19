Нетаньяху попросил Великобританию о помощи в войне против ХАМАС

Власти еврейского государства ценят помощь Великобритании и нуждаются в постоянной поддержке со стороны Лондона в войне с ХАМАС в секторе Газа. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Риши Сунаком местный глава правительства Биньямин Нетаньяху.

Я ценю тот факт, что вы отправили некоторые военные силы в регион... Я ценю вашу поддержку и тот факт, что вы здесь. Мы должны победить вместе. Это означает долгую войну, и мы будем нуждаться в вашей постоянной поддержке. Впереди нас ждут трудности, будут взлеты и падения.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля