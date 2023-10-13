Экс-премьер Израиля Беннет возмутился вопросом о судьбе жителей Газы при блокаде

Нафтали Беннета не стал говорить о том, что анклав Палестины лишился систем жизнеобеспечения.

Бывшего премьер-министра еврейского государства Нафтали Беннета в прямом эфире британского телеканала Sky News возмутился после вопроса ведущего о судьбе палестинских детей, которые остались в инкубаторах после отключения света в секторе Газа. Иностранец дал интервью после того, как Израиль объявил публично о полной блокаде палестинского анклава. В этот регион приостановлена поставка воды, продуктов, электричества, медикаментов и топлива. Журналист уточнил судьбу малышей, которые остались без систем жизнеобеспечения.

Вы сейчас всерьез задаете мне вопрос о палестинских мирных жителях? Что с вами не так? Если кто-то в мире хочет обеспечить их электричеством - пожалуйста, но я не буду подавать воду и электричество моему врагу. Нафтали Беннета, экс-премьер-министр Израиля

Бывший глава местного правительства уточнил, что Израиль не наносит удары по мирным жителям.

Нетаньяху считает нужным ввести санкции против стран, контактирующих с ХАМАС.

Фото и видео: YouTube / Sky News