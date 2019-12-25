Нетаньяху поблагодарил Байдена за поддержку права Израиля на самозащиту

Иерусалим встретил госсекретаря США Энтони Блинкена, который прибыл с рабочим визитом.

Биньямин Нетаньяху поблагодарил американского президента Джо Байдена за поддержку права Израиля на самозащиту. Об этом премьер-министр еврейского государства заявил на встрече с государственным секретарем США Энтони блинкеном. Чиновник впервые посетил ближневосточную страну в должности руководителя внешнеполитического ведомства.

Нетаньяху обсудил с американским гостем вопрос помощи Вашингтона по восстановлению Газы, а также по возвращению удерживаемых сторонниками радикального палестинского движения двух граждан Израиля, тел двух военнослужащих. Глава местного правительства оценил твердость позиции США против проявлений антисемитизма.

Спикер заметил, что ответ Израиля на возможное нарушение перемирия со стороны ХАМАС в палестинском анклаве будет очень мощным. Также Иерусалим напомнил о праве защиты своей территории и граждан от иранской агрессии.

Нетаньяху сообщил Байдену о прекращении огня по сектору Газа.

Фото: YouTube/IsraeliPM