Нетаньяху сообщил Байдену о прекращении огня по сектору Газа

В Белом доме прокомментировали завершение ракетного обстрела на Ближнем Востоке.

Американский президент Джо Байден сообщил о телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В рамках общения глава кабмина Иерусалима объявил об одностороннем решении прекратить огонь по палестинскому анклаву с 2 часов ночи 21 мая. Представители Египта проинформировали США о том, что ХАМАС и другие радикальные группировки в Газе также пошли на это условие.

Я только что говорил с Нетаньяху. Ранее я разговаривал с президентом Египта ас-Сиси. Израиль согласился на взаимное прекращение огня без предварительных условий. Джо Байден, президент США

Во время своего выступления американский лидер по ошибке назвал главу правительства Израиля Биньямина Нетаньяху президентом. Этот казус зафиксирован во время отрывка из выступления, в котором глава Белого дома говорил о высокой оценке администрации о решении еврейского государства завершить боевые действия менее чем за 11 дней после начала нового витка конфликта с Палестиной. В США отметили, что полностью поддерживают право Израиля защищаться от ракетного обстрела террористов, которые пытаются уничтожить мирных жителей.

Байден: США помогут Израилю восстановить систему ПВО "Железный купол".

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