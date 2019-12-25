Байден: США помогут Израилю восстановить систему ПВО "Железный купол"

Белый дом готов оказать поддержку еврейскому государству после ракетного обстрела со стороны палестинского анклава.

Американский президент Джо Байден заявил, что Вашингтон поможет Израилю восстановить систему противовоздушной обороны "Железный купол". Такое заявление политик сделал перед журналистами в Белом доме. Глава США переговорил по телефону с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху.

Я заверил его в своей полной поддержке восстановления системы "Железный купол" для обеспечения обороны и безопасности страны в будущем. Джо Байден, президент США

Байден подчеркнул, что израильский руководитель кабинета министров выразил Америке признательность за систему ПВО "Железный купол", которая разрабатывалась совместными с Израилем усилиями. Он уточнил, что ПВО спасла множество как еврейских, так и арабских жизней. С вечера 10 мая силы палестинского радикального движения выпустили по территории Израиля более четырех тысяч ракет. Порядка 610 боеголовок приземлились в самом анклаве, а 90 процентов ракет смогла перехватить система "Железный купол".

Израиль завершил испытания ПВО-ПРО "Железный купол".

Фото: Белый дом