Байден: США помогут Израилю восстановить систему ПВО "Железный купол"

Американский президент Джо Байден заявил, что Вашингтон поможет Израилю восстановить систему противовоздушной обороны "Железный купол". Такое заявление политик сделал перед журналистами в Белом доме. Глава США переговорил по телефону с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху.
Я заверил его в своей полной поддержке восстановления системы "Железный купол" для обеспечения обороны и безопасности страны в будущем.
Джо Байден, президент США
Байден подчеркнул, что израильский руководитель кабинета министров выразил Америке признательность за систему ПВО "Железный купол", которая разрабатывалась совместными с Израилем усилиями. Он уточнил, что ПВО спасла множество как еврейских, так и арабских жизней. С вечера 10 мая силы палестинского радикального движения выпустили по территории Израиля более четырех тысяч ракет. Порядка 610 боеголовок приземлились в самом анклаве, а 90 процентов ракет смогла перехватить система "Железный купол".
Израиль завершил испытания ПВО-ПРО "Железный купол".
Фото: Белый дом
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