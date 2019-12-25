Несвоевременный вывоз мусора стал поводом для пересмотра организационных вопросов

Валерий Савинов выступил в защиту интересов населения. Он проанализировал жалобы жителей, поступающие из разных муниципальных образований Выборгского районо.

Исполняющий обязанности главы администрации Выборгского района Валерий Савинов сегодня провел совещание с привлечением представителей регионального оператора по вывозу ТКО, его субподрядчиков и глав администраций городских и сельских поселений. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Валерий Савинов выступил в защиту интересов населения. Он проанализировал жалобы жителей, поступающие из разных муниципальных образований Выборгского района, и отметил общую тенденцию – поводом для обращений всегда являются переполненные контейнеры.

Председатель районного комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Анна Каграманян провела анализ по организации сбора и вывоза бытового мусора на территории Выборгского района.

С наступлением летнего периода и большим увеличением численности сезонного населения, участились обращения глав администраций Рощинского, Первомайского, Полянского, Гончаровского, Приморского, Селезневского, Светогорского поселений по поводу несвоевременного вывоза твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритного мусора. Анна Каграманян, председатель районного комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов

Также, по словам Каграманян, администрация Выборгского района выходила на комитет Ленобласти, чтобы оказать содействие в решении данного вопроса и принять меры реагирования по увеличению периодичности вывоза мусора. В ходе переговоров в администрации Выборгского района достигнуто предварительное соглашение с представителями регионального оператора по ТБО о недопущении дальнейшего переполнения контейнеров.

1. Региональному перевозчику предложили актуализировать графики вывоза ТКО по времени обслуживания. При необходимости вовлекать субподрядчиков.

2.Для разделения крупногабаритного мусора предложено рассмотреть вопрос по организации его сбора и вывоза.

3. Предлагается на контейнерных площадках во всех населенных пунктах установить аншлаги с графиками вывоза мусора, телефонами перевозчиков, информацией о сборе и вывозе крупногабаритных отходов.

Представители регионального оператора по обращению с отходами обязались до 1 июля принять меры по улучшению качества обслуживания.

Ранее жителям Выборга рассказали, как можно отказаться от мусоропровода в доме.

Фото: Piter.tv; пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО